Почти голую байкершу сфотографировали в Брянске

5 июня в соцсети появился откровенный снимок, сделанный одним из автомобилистов в Брянске. Местный житель сфотографировал почти голую пассажирку спортивного байка и разместил кадр в паблике «Подслушано Брянск» Вконтакте.

По словам автора поста, он заснял байкера и его оголившуюся пассажирку рядом с поселком Локоть на федеральной трассе М-3 «Украина». На фото можно заметить красивую девушку в откровенных трусиках, которая едет топлес, прижавшись к спине байкера.

При этом девушка не забыла позаботиться о безопасности: на ее голове надет шлем. Фотография вызвала ажиотаж в Сети и различные комментарии брянцев, сообщает Брянская улица .

Фото: «Подслушано Брянск»