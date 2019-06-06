Почти голую байкершу сфотографировали в Брянске

5 июня в соцсети появился откровенный снимок, сделанный одним из автомобилистов в Брянске. Местный житель сфотографировал почти голую пассажирку спортивного байка и разместил кадр в паблике «Подслушано Брянск» Вконтакте.
По словам автора поста, он заснял байкера и его оголившуюся пассажирку рядом с поселком Локоть на федеральной трассе М-3 «Украина». На фото можно заметить красивую девушку в откровенных трусиках, которая едет топлес, прижавшись к спине байкера.
При этом девушка не забыла позаботиться о безопасности: на ее голове надет шлем. Фотография вызвала ажиотаж в Сети и различные комментарии брянцев, сообщает Брянская улица.
Фото: «Подслушано Брянск»