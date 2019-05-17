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Новости мира Общество 17 мая 2019 07:51 | Просмотров:

По стопам Екатеринбурга: В Ульяновске устроят протест против храма в сквере

В Ульяновске назревает конфликт из-за возведения собора в парковой зоне. Такое противостояние властей и жителей города станет следующим после баталий в Екатеринбурге.

Горожане собираются провести протестную акцию против постройки храма 17 мая 2019 года около ДК «УАЗ». Люди выступят против возведения церкви Святого Александра Невского. Отметим, что документы для строительства здания уже подготовлены, представители власти и митрополии заявляют, что храм нужен большинству жителей близлежащих домов, так как старая церковь является слишком маленькой для прихожан. Однако некоторые эксперты сообщают, что из-за постройки храма может разразиться конфликт.

Напомним, проект церкви Святого Александра Невского на проспекте 50-летия ВЛКСМ был показан жителям Ульяновска 18 апреля. Церковь должна разместиться в парке. И поэтому экологи и общественные деятели отмечают, что во время возведения храма будут вырублены взрослые липы, можжевельник и туи (около 50 деревьев). Общественниками уже были проведены одиночные пикеты. 17 мая будет проходить слет недовольных жителей района, сообщает 73онлайн.

Фото: 73онлайн

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