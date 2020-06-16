Плющенко призвал Навального поговорить «по-мужски»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал оппозиционера Алексея Навального поговорить «по-мужски» о принятии поправок к Конституции РФ. Обращение к политику спортсмен адресовал в Инстаграме.

Напомним, что до этого Евгений с женой и сыном стали участниками съемок ролика, целью которого был призыв к участию в голосовании по Конституции. Алексей Навальный отреагировал на данное видео и заявил, что в семье фигуриста растет «несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители».

Ответ Плющенко не заставил себя долго ждать. Олимпийский чемпион обрушился с критикой на Навального, заметив, что ему «забавно слышать про совесть» от Алексея.

О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить! Надеюсь не зассышь?» – написал Плющенко.