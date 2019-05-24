Педагоги записали видеоклип к Последнему звонку в костюмах супергероев







Оригинально решили поздравить с Последним звонком своих учеников с Последним звонком педагоги школы имени Воронина в посёлке Ревда Мурманской области. Они записали видеоклип в костюмах супергероев вселенной Marvel. Об этом сообщает 360.

Одна из школьных учителей сообщила, что идея записать видео возникла после того, как ученики изготовили плакат к выпускному в супергеройском стиле.

– Мы решили быть с ними на одной волне, – заявила учительница Ксения Правилова.

Участниками клипа стали 10 учителей школы. По словам Правиловой, ученики с первых же кадров видео встретили его криками восторга и аплодисментами. Также учительница рассказала, что создание видеоклипа для выпускников в этой школе стало уже доброй традицией.