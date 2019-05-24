Главная > Новости мира > Общество 
Новости мира Общество 24 мая 2019 19:01 | Просмотров:

Педагоги записали видеоклип к Последнему звонку в костюмах супергероев




Оригинально решили поздравить с Последним звонком своих учеников с Последним звонком педагоги школы имени Воронина в посёлке Ревда Мурманской области. Они записали видеоклип в костюмах супергероев вселенной Marvel. Об этом сообщает 360.

Одна из школьных учителей сообщила, что идея записать видео возникла после того, как ученики изготовили плакат к выпускному в супергеройском стиле.

– Мы решили быть с ними на одной волне, – заявила учительница Ксения Правилова.

Участниками клипа стали 10 учителей школы. По словам Правиловой, ученики с первых же кадров видео встретили его криками восторга и аплодисментами. Также учительница рассказала, что создание видеоклипа для выпускников в этой школе стало уже доброй традицией.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

8.3K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
5.3K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.3K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.3K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
1.9K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.6K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.1K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
1.1K
23 мая 22:22

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки
798
23 мая 21:49

Пропавшую молодую рязанку нашли живой
789
23 мая 14:21

В Рязани наградили самых надёжных потребителей электроэнергии
Вверх