Пандемия COVID-19 резко уменьшила заболеваемость гриппом

COVID-19 практически изжил грипп в 2020 году, как показывают отчеты зарубежных органов надзора за этим заболеванием. В Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний проанализировали данные примерно из 300 клинических лабораторий США, расположенных во всех 50 штатах.
Оказалось, что процент представленных образцов, давших положительный результат, был меньше на 98%, чем в прошлом году.
В некоторых странах Южного полушария, где сезон гриппа приходится на летние месяцы, меньше десятой доли процента протестированных были носителями вируса гриппа. Для сравнения, в прошлом году положительный результат дали почти 14% образцов.
Он отметил, что опасность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции при одновременном заражении сезонным гриппом побудила многих людей привиться.
Также эксперты указывают на закрытие границ с Китаем, который был основным «экспортером» гриппа. Не отказываются они до конца и от теории того, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет иметь преимущество, что приведет к вытеснению другого.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Вирус на вирус: из-за COVID-19 исчезло 98% случаев заражения гриппом