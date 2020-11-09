Пандемия COVID-19 резко уменьшила заболеваемость гриппом

COVID-19 практически изжил грипп в 2020 году, как показывают отчеты зарубежных органов надзора за этим заболеванием. В Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний проанализировали данные примерно из 300 клинических лабораторий США, расположенных во всех 50 штатах.

Оказалось, что процент представленных образцов, давших положительный результат, был меньше на 98%, чем в прошлом году.

В некоторых странах Южного полушария, где сезон гриппа приходится на летние месяцы, меньше десятой доли процента протестированных были носителями вируса гриппа. Для сравнения, в прошлом году положительный результат дали почти 14% образцов.

Грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам, и потому меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 (масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий и т.п.) очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом, — пояснил доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ (участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5—100») Олег Батищев.

Он отметил, что опасность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции при одновременном заражении сезонным гриппом побудила многих людей привиться.

Все это, в совокупности, и привело к резкому снижению заболеваемости гриппом, что подтверждается выводами данной статьи, — заключил специалист.

Также эксперты указывают на закрытие границ с Китаем, который был основным «экспортером» гриппа. Не отказываются они до конца и от теории того, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет иметь преимущество, что приведет к вытеснению другого.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Вирус на вирус: из-за COVID-19 исчезло 98% случаев заражения гриппом