Опубликованы рендеры смартфона Redmi K20 в оформлении Flame Red

Пока смартфон Redmi K20 готовят к официальному показу для публики, в Сети опубликовали рендеры гаджета. Инсайдеры показали девайс в уникальном цвете Flame Red.

Отметим, что Redmi K20 получит несколько вариантов визуального оформления. Но показанный красный цвет пришелся пользователям по душе. Также будет несколько исполнений смартфона в техническом смысле.

«Сердцем» новинки является процессор Snapdragon 855. А одним из главных плюсов будут неповторимые динамики, способные подарить владельцу очень объемный звук. О размере памяти пока что информации нет, сообщает Русаргумент.

Фото: Flickr