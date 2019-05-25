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Новости мира Общество 25 мая 2019 06:55 | Просмотров:

Опубликованы рендеры смартфона Redmi K20 в оформлении Flame Red

Пока смартфон Redmi K20 готовят к официальному показу для публики, в Сети опубликовали рендеры гаджета. Инсайдеры показали девайс в уникальном цвете Flame Red.

Отметим, что Redmi K20 получит несколько вариантов визуального оформления. Но показанный красный цвет пришелся пользователям по душе. Также будет несколько исполнений смартфона в техническом смысле.

«Сердцем» новинки является процессор Snapdragon 855. А одним из главных плюсов будут неповторимые динамики, способные подарить владельцу очень объемный звук. О размере памяти пока что информации нет, сообщает Русаргумент.

Фото: Flickr

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