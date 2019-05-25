Опубликован рендер длиннобазного внедорожника Toyota Land Cruiser 200

В Интернете были опубликованы рендеры, на которых изображен длиннобазный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Автором иллюстрация стал неизвестный дизайнер.

Естественно, инженеры пока что о производстве такой модели еще не задумывались. Однако если представить, что подобная модель вышла бы на рынок, она с успехом смогла бы стать конкурентом для таких внедорожников, как Ford Expedition, Cadillac Escalade и подобным.

Логично предположить, что длинный Land Cruiser 200 покупали бы бизнесмены и представители власти. А разгонял бы японского проходимца мотор V8 с объемом в 4,5 литра. Отметим, что стандартная комплектация «двухсотого» в РФ стоит не менее 5 400 000 рублей, сообщает SpeedMe.