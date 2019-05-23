Главная > Новости мира > Общество 
Новости мира Общество 23 мая 2019 09:35 | Просмотров:

Общественники призвали сделать детские кружки и секции более доступными

Бесплатные кружки и секции посещает лишь каждый пятый ребенок (21%), тогда как на оплачиваемые занятия ходят 41% школьников. Таковы результаты опроса, который провел «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Согласно результатам исследования, с которыми ознакомились «Известия», в целом по России доля бесплатных услуг в сфере дополнительного образования составляет лишь 36%, еще 62% приходятся на платные. При этом среднемесячный тариф за один кружок составляет около 3462 рублей.

Несмотря на то, что опрошенные родители жалуются на отсутствие в семейном бюджете средств на внеурочные занятия для ребенка, некоторые из них признали, что всё же находят финансы.

Выбор в пользу платных услуг респонденты объясняют отсутствием в радиусе доступности других кружков, а также тем, что бесплатные занятия зачастую предлагают неинтересную для детей программу. Наиболее остро дела обстоят в сельской местности, где больше трети школьников вообще не ходят ни в какие секции.

В «Общероссийском народном фронте» рассчитывают, что ситуация изменится. Там напомнили, что нацпроект «Образование» предусматривает создание 900 тыс. новых мест для ребят в сфере допобразования, из них 150 тыс. в текущем году.

Для того чтобы сделать кружки более доступными, общественники предлагают ввести систему персонифицированных сертификатов, средства с которых можно потратить только на кружки или секции, а также выделить бесплатные места в кружках для детей из малоимущих и многодетных семей.

Подробнее — в материале «Известий»: Держи кружок шире: всё больше детских секций в РФ становятся платными

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
966
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
745
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
632
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
616
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх