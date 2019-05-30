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Новости мира Общество 30 мая 2019 09:18 | Просмотров:

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

В России резко возросла стоимость билетов в плацкартные вагоны. Резкий рост сильно сказался на планирующихся в июне и июле поездках.

По данным общественных организаций, теперь для россиян на 100% дороже из Москвы добраться в Калининград, на 97% — в Адлер, и на 93% — доехать из Новосибирска в Томск.

Однако в Федеральной пассажирской компании рост стоимости отрицают и называют приведенные данные ошибочными.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

https://iz.ru/882991/aleksandr-volobuev/otpusknik-platit-dvazhdy-letnie-poezdki-v-platckarte-rezko-podorozhali

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