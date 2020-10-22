Новую косметику Оксаны Самойловой проверит Роспотребнадзор

Новую линию косметики, которую создала известный блогер Оксана Самойлова, проверит Роспотребнадзор, сообщает Mash.

По информации СМИ, многие потребители не заметили чудотворного эффекта, который обещала жена рэпера Джигана. При этом весь дизайн баночек напоминает знаменитую косметику Кайли Дженнер.

— Внутри, со слов клиентов, — стандартный крем из любого магазина, но по завышенной цене. Две девушки обратились к юристам, заявления поданы в ФАС и Роспотребнадзор. Косметику отдадут на экспертизу, — говорится в сообщении.

Напомним, примерно год назад Оксана Самойлова записывали многочисленные видео с гор в Швейцарии. По ее словам, именно там будет производство ее собственной линии косметики. Как отмечала девушка, все будет экологично и безопасно: «вода с ледников», «профессионалы своего дела». При этом цена на товар, обещала Самойлова, будут стандартными, а не завышенными.

Но на деле производство оказалось в России на неизвестном заводе. Совсем недавно блогер анонсировала первые продажи своих косметических средств. Нежно-розовые баночки с красивым шрифтом сразу же напомнили многочисленным поклонникам Оксаны о косметике Кайли Дженнер. А самые первые пользователи, которые попали на сайт с продажей косметики Самойловой, даже уверяли, что на странице было прямо написано о принадлежности косметики американской знаменитости.

А многие люди сравнивали косметику девушки с продуктами марки Mixit. При этом цены на продукцию Самойловой немаленькие. Самое дешевое средство — «балансирующий тоник для лица» — обойдется девушкам в 1 100 рублей, а набор из нескольких разных баночек — в 4 950 рублей.

Однако в последующем жена Джигана рассказала своим подписчикам, что действительно вдохновлялась косметикой Кайли Дженнер, поэтому неудивительно, что их дизайны так схожи.

Фото из Instagram-аккаунта Sammy Beauty