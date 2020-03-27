Нейросеть сможет выявить COVID-19 по флюорографии

Екатерина Приведенцева
Новости мира

Жители Пскова устроили самосуд над водителем, сбившим ребенка

Во Пскове водитель существенно превысил допустимую скорость движения и не дал пройти по пешеходнику людям. Итогом такого вождения стал наезд на 13-летнюю...
Узнать больше
Новости мира

Volkswagen и Audi поменяли логотипы из-за COVID-19

Производители автомобилей решили провести акцию из-за коронавируса. Концерны призывают соблюдать дистанцию, а также «гигиены в общении» и правила личной гигиены.
Узнать больше
Новости мира

Водитель отказался пропустить реанимобиль с маленьким ребенком

Стала известно личность жителя Ярославля, который отказался пропускать реанимобиль с маленьким ребенком. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

В Уфе произошла перестрелка с погибшими – СМИ

Очевидцы сообщают, что на Демском шоссе в Уфе произошла перестрелка. Об этом пишет Пятый канал. По предварительным данным, в...
Узнать больше
Новости мира

Казанские спортклубы поменяли логотипы из-за COVID-19

Хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин» изменили свои логотипы на время борьбы с пандемией коронавируса. Новость об этом распространили пресс-службы...
Узнать больше
-

В настоящее время врачи ищут альтернативные способы выявления коронавируса, так как быстрые тест-системы пока распространены недостаточно. Российские ученые предложили использовать для предварительной постановки диагноза рентгеновские снимки легких. Анализировать их будет специально обученная система искусственного интеллекта, пишет газета «Известия».

В настоящее время врачи нашли такие отличительные признаки коронавирусной пневмонии, как интерстициальное (воспаление и нарушение структуры альвеол. — Ред.) поражение легких преимущественно с обеих сторон. При нем усиливается легочный рисунок, а также характерные инфильтративные (скопление жидкости. — Ред.) изменения в виде затемнений, — рассказал руководитель Центра искусственного интеллекта университета Иннополис Рамиль Кулеев.

В данный момент в университете обучают нейронную сеть, которая ранее специализировались на обнаружении признаков обычной пневмонии.

Система также способна принимать в расчет характерный для COVID-19 синдром матового стекла, при котором ткани на снимке выглядят размытыми.

Для обучения нейросети специалисты используют снимки заразившихся коронавирусом людей. Они берут их из открытой базы данных на сайте Github.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Можем выдохнуть: нейросеть определит COVID-19 по флюорографии

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Пенсионный фонд будет принимать рязанцев только по предварительной записи

Новости Рязани
Такие меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса. Записаться можно через личный кабинет на сайте ПФР и по телефонам «горячих линий».
Узнать больше

Создана петиция с требованием ограничить въезд в Рязанскую область

Новости Рязани
В противном случае, по мнению рязанца, все мы можем столкнуться с очень плачевными последствиями.
Узнать больше

Рязанские школьники смогут дистанционно подготовиться к ЕГЭ

Новости Рязани
МТС предлагает бесплатную подготовку к ЕГЭ на базе собственного образовательного онлайн-сервиса Smart University. Плюс для учащихся 5-11 классов бесплатно работают разговорные клубы для совершенствования английского...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Врачи показали, как COVID-19 поражает легкие

Пенсионный фонд будет принимать рязанцев только по предварительной записи

В Красноярске юноша взял у отчима машину и угодил в аварию