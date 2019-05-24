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Новости мира Общество 24 мая 2019 08:07 | Просмотров:

Названы ситуации для перехода Рунета в автономный режим



Минкомсвязи РФ разработало порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в случае угроз надежной работы Рунета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Определять угрозы Рунету будут чиновники ведомства совместно с сотрудниками ФСБ, а ранжировать степень их опасности должны будут представители Роскомнадзора. Именно это ведомство будет осуществлять централизованное управление сетью связи в случае подтверждения угроз.

Будет выделяться три уровня угрозы – высокий, средний и низкий. По данным портала News.ru возможными рисками названы: «Угроза целостности сетей» (когда пользователи не могут передавать друг другу информацию), «Угроза устойчивости сетей» (когда частично перестаёт работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера») и «Угроза безопасности функционирования сетей» (когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа).

Осуществлять действия по переводу Рунета в автономный режим будут, в том числе операторы связи и владельцы сетей. Если постановление будет принято, оно начнёт действовать с 1 ноября этого года.

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