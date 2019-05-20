Названы самые полезные продукты питания на Земле







Диетологи составили список самых полезных продуктов для правильного питания. Входящие в рейтинг продукты помогают организму человека нормально работать, и избавляют от вредного влияния на здоровье.

Возглавляет ТОП продуктов лимон, который убирает из организма человека лишний холестерин, борется с признаками воспалительных процессов и помогает стать связкам эластичнее. Вторую строчку в списке полезных продуктов занимает брокколи, которая содержит в себе много белка, а также множество витаминов. Также полезен темный шоколад, который поднимает уровень настроения и нормализует давление.

Важно употреблять и картофель, который обогащает организм углеводами. Также нужно не забывать про лосось. В нем содержится много Омега-3. Если пожилым людям постоянно кушать по 100 г лосося, то это поможет избежать болезни Альцгеймера, сообщают Дни24.