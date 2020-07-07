Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

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В эфире программы «О самом главном» врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты стоит есть на ночь тем, кто следит за фигурой.

Доктор отметил, что полноценно ужинать нужно за два часа до сна. А если приготовить ужин из определённых продуктов, он не пойдёт во вред здоровью и фигуре. Например, к таким продуктам относится морковь, а также огурцы и яблоки. Польза этих овощей и фрукта заключается в том, что их можно грызть. А этот процесс благотворно влияет на организм человека. Он снимает чувство тревоги, успокаивает и снижает гормон стресса в крови. Ещё одна особенность этих продуктов – низкий гликемический уровень. Они не повышают уровень инсулина.

Стоит обратить внимание на белковые продукты. В организме очень хорошо усваиваются отварные яйца и омлет. Важно, что омлет должен быть без молока. На ночь полезно съедать рыбу или мясо птицы. Рыба богата жирными кислотами, а мясо птицы – триптофаном. Именно триптофан отвечает за выработку гормона сна в организме.

Ещё один продукт, который можно употреблять на ночь – отруби. Они создают эффект сытости, снижают инсулин, замедляют всасывание сахоров. В них также содержится магний, благотворно влияющий на нервную систему.