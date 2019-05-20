Названы подержанные кабриолеты и купе по цене Лады Гранты

Специалисты составили рейтинг кабриолетов и купе, в который вошли машины, стоящие на вторичном рынке приблизительно столько же, сколько и Лада Гранта. Всего в списке оказалось 5 автомобилей, которые могут послужить альтернативой для российского авто.

Первую строчку занимает Kia Cerato II Coupe, которая с пробегом до 200 тысяч километров стоит от 400 до 600 тысяч рублей. На второе место эксперты поставили Renault Laguna III Coupe. Очень стильную машину можно приобрести примерно за 550 тысяч. Замыкает тройку лидеров рейтинга флагманский «немец» Mercedes-Benz CLC-Class. За автомобиль 2009 года выпуска придется отдать 425–590 тысяч рублей.

Четвертая строчка осталась еще за одним представителем Германии. Это Audi A5, который можно отыскать на «вторичке» за полмиллиона или 600 тысяч, при этом машина будет выпущена в 2009–2011 годах. Последнее место в списке досталось Peugeot 207 CC/308 CC. Эту модель можно приобрести за 490–590 тысяч рублей. Жесткая крыша позволит пользоваться машиной в любое время года без особых проблем, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Тарантас Ньюс