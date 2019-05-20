Главная > Новости мира > Общество 
Новости мира Общество 20 мая 2019 07:52 | Просмотров:

Названы подержанные кабриолеты и купе по цене Лады Гранты

Специалисты составили рейтинг кабриолетов и купе, в который вошли машины, стоящие на вторичном рынке приблизительно столько же, сколько и Лада Гранта. Всего в списке оказалось 5 автомобилей, которые могут послужить альтернативой для российского авто.

Первую строчку занимает Kia Cerato II Coupe, которая с пробегом до 200 тысяч километров стоит от 400 до 600 тысяч рублей. На второе место эксперты поставили Renault Laguna III Coupe. Очень стильную машину можно приобрести примерно за 550 тысяч. Замыкает тройку лидеров рейтинга флагманский «немец» Mercedes-Benz CLC-Class. За автомобиль 2009 года выпуска придется отдать 425–590 тысяч рублей.

Четвертая строчка осталась еще за одним представителем Германии. Это Audi A5, который можно отыскать на «вторичке» за полмиллиона или 600 тысяч, при этом машина будет выпущена в 2009–2011 годах. Последнее место в списке досталось Peugeot 207 CC/308 CC. Эту модель можно приобрести за 490–590 тысяч рублей. Жесткая крыша позволит пользоваться машиной в любое время года без особых проблем, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Тарантас Ньюс

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
844
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
784
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
780
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх