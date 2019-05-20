Названы основные причины воспаления седалищного нерва

Врачи рассказали об основных причина воспаления седалищного нерва. Также специалисты посоветовали, каким образом победить болезнь и не дождаться хронической стадии.

Стоит отметить, что воспаление седалищного нерва – недуг нередкий, которые проявляется как боль в копчике или поясничном отделе спины. Одновременно боль может терроризировать ноги и мешать нормальному передвижению человека. Возможно даже онемение ног. Медики отмечают еще следующие симптомы: жжение во время мочеиспускания, покраснение участков кожи и повышение температуры. Причинами возникновения подобной болезни могут быть слишком высокая физическая нагрузка на поясницу, переохлаждение, различные травмы спины, а также прогрессирующие инфекции, наросты и опухоли на позвонках.

Медики советуют сразу же пойти в больницу, если у вас начались проблемы с седалищным нервом. Это поможет избежать хронической стадии болезни, а также помочь быстрее излечиться. Зачастую лечение недуга заключается в употреблении специальных лекарств, а также с помощью физических упражнений. Не стоит забывать о постельном режиме и тепле, сообщают Дни24.

Фото: Дни24