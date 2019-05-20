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Новости мира Общество 20 мая 2019 08:38 | Просмотров:

Названы 3 главные причины перехода с iPhone на Android-смартфон

Специалисты перечислили 3 причины, по которым стоит отказаться от iPhone и начать пользоваться современным Android-смартфоном. Согласно мнению экспертов, ОС iOS проигрывает по функциям операционке главного конкурента.

Во-первых, в iOS нельзя создавать несколько профилей. При этом на Android-девайсе ограничения в количестве аккаунтов отсутствуют. Кроме того, смартфоны на Android могут выводить часы и необходимые уведомления на дисплей сразу, тогда как владельцам «яблочных» устройств нужно сначала разблокировать гаджет, а затем смотреть содержимое.

Наконец, третий минус американцев – отсутствующие настройки ленты новостей. В то же время хозяева смартфонов с Android полностью свободны. Они способны блокировать ненужные сайты и категории, при это оставляя в ленте все самое необходимое, сообщают Дни24.

Фото: Дни24

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