Названы 10 самых частых ошибок водителей

Автоэксперты провели анализ поведения автолюбителей и выяснили, какие ошибки водители совершают чаще всего. НА первую строчку рейтинга специалисты поставили привычку парковаться около колонки АЗС, если водитель отправляется в кафе. Такое поведение создает коллапс на «заправке», так как другие автомобилисты вынуждены ждать кушающего водителя.

Вторая строчка принадлежит мытью двигателя на малознакомых автомоечных комплексах. Замыкает ТОП-3 привычка оставлять ценные вещи в машине на видных местах. Это привлекает воров. Четвертая ошибка в поведении водителей – любовь к конфликтам на дороге. Сдержанность очень важна во время езды. Она помогает уберечь от ненужных повреждений машину, а также от травм себя и близких. Также очень часто водители забывают перестраиваться после обгона. Многие долго задерживаются на левой полосе.

Кроме того, частенько водители резко стартуют со светофора. Подобное поведение автомобилиста не является хорошим фактором для сохранения работоспособности двигателя. Некоторые водители зачастую отказываются прогревать мотор в морозную погоду, это также является распространенной ошибкой, как и заправка железного коня на сомнительных АЗС, сообщает 32cars .