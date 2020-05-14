Названо главное условие отмены всех ограничений по COVID-19

Россияне смогут вернуться к нормальной и спокойной жизни только после того, как будет изобретена вакцина от коронавируса. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В настоящее время, по его словам, идёт разработка вакцин. Министр здравоохранение считает, что управление инфекционным процессом — это важнейшая задача, которая ждет медицину после пандемии COVID-19.
Ранее стало известно, что лаборатории США работают на выпуском лекарства от COVID-19. Принцип его действия будет заключаться в добавлении в организм человека антител. Именно они и будут бороться с вирусом.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram