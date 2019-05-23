Назван самый дорогой доля свиданий город

Специалисты проверили стоимость проведения свиданий в разнообразных городах мира и назвали место, в котором любовная встреча будет самой дорогой. При составлении рейтинга эксперты рассматривали цену на стандартные услуги, такие, как посещение кинотеатра, ресторана, магазинов.

Выяснилось, что самым дорогим вечер с возлюбленной (ым) будет в Цюрихе (Швейцария). Поразительно, что рейтинг самых дорогих для свиданий городов мира возглавил именно этот город, ведь в нем проживают примерно 400 тысяч человек. Среди 56 городов списка Цюрих смог опередить столицы и большие города.

Известно, что вечер со второй половинкой будет стоить в швейцарском городе 180 евро. Данная сумма превышает затраты на свидание в Нью-Йорке в полтора раза, а в Каире аж в пять раз. Такси также будет в Цюрихе гораздо дороже, чем в иных населенных пунктах. Зато трехдневное пребывание в Швейцарии будет более дешевым, чем в Милане (Италия), сообщают Актуальные новости.

Фото: Актуальные новости