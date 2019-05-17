Народный алко-контроль создан для жителей Белогорска в Сети

По распоряжению главы города Белогорска в Сети создали особый паблик для жителей этого города. Группа, которая теперь работает в Инстаграме, носит название alсohol.control.

Она создана для того, чтобы жители Белогорска смогли анонимно рассказать о незаконной торговле спиртным или подозрениях на реализацию контрафактного алкоголя частниками. Данная мера была принята при усилении противодействия злоупотреблению алкоголем. Также был создан телефон «горячей линии» по данному поводу.

Отметим, что аккаунт нового типа не является единственным в Белогорске. Ранее уже были созданы такие паблики, которые помогают решить проблемы местного значения. В их числе группа для защиты прав в сфере трудовых отношений, паблик для сообщения о фактах семейного неблагополучия, а также профиль, который работает с новой системой транспортировки отходов, сообщает Телепорт.

Фото: скриншот со страницы паблика в Инстаграме