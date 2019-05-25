Начато производство Chevrolet Captiva новой генерации

Компания General Motors и бренд SAIC начали серийно производить паркетник Chevrolet Captiva новой генерации. Пока машины собираются в тестовом режиме на территории Индонезии.

Новый Chevrolet Captiva был показан общественности в Перу. Экстерьер кроссовера напоминает Baojun 530. Интернет Chevrolet отличается лишь другой панелью приборов и мультимедиа центром с сенсорным дисплеем.

Под капотом размещен 1,5-литровый мотор, который выдает теперь 147 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-скоростной МКПП или вариатором. Сообщается, что реализация нового поколения Chevrolet Captiva будет начата уже в летний период, сообщают Автоновости дня.

Фото: Chevrolet