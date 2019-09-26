На затонувшем 300 лет назад судне нашли книгу

Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества подняли с борта затонувшего почти 300 лет назад немецкого судна полностью сохранившуюся книгу.

Речь идет о судне конца XVII — начала XVIII века «Архангел Рафаил». Известно, что корабль перевозил контрабандные товары из Российской империи, а в 1724 году затонул возле берегов Финского залива — судно раздавили дрейфующие льды.

В отсеках корабля до сих пор хранится множество ценных артефактов. Один из таких водолазы подняли на поверхность. Книгой оказалась лютеранская Псалтирь в кожаном переплете 1692 года. Сейчас находка хранится в специальном боксе с морской водой. Впоследствии книгу очистят от морской воды и отреставрируют, после чего выставят в одном из российских музеев.

Как рассказал руководитель водолазных спусков Игорь Галайда, книгу он заметил под одной из бочек, сначала приняв за деревянную шкатулку. Но во время ручной очистки артефакт неожиданно раскрылся, и Галайда увидел перед собой разворот книги в твердом переплете.

Подробнее — в материале «Известий».