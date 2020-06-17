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На Смоленщине продлён режим самоизоляции из-за коронавируса

7info7
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Россия постепенно выходят из режима самоизоляции, вызванного введением пандемии из-за заражения людей коронавирусом. Во многих городах открываются открытые веранды кафе и ресторанов, а также торговые центры и предприятия сферы услуг.

К сожалению, в Смоленской области  невозможен даже первый этап снятия ограничений.

По словам  и.о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой в регионе в настоящий момент не сложилось устойчивой тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также не в пользу отмены ограничений говорит показатель «свободный коечный фонд». В настоящее время он не устойчив. Положительная динамика наблюдается только три дня, этой цифры недостаточно.

Ранее 22 июня ограничения в Смоленской области не снимут. Более того, усилят режим дезинфекции на всех предприятиях региона, — пишет «Рабочий путь».

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