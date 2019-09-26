На российских заправках продают 6 млн тонн суррогатного горючего в год

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Так, на автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год. Проведенные федеральным агентством проверки показали, что 81 из 920 проверенных АЗС продают бензин и дизель, не соответствующие стандартам качества.

Независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых — 13% (52 АЗС). Вместе с тем в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были зафиксированы на каждой пятой заправке.

В Российском топливном союзе стабильный процент нарушителей среди АЗС объясняют особенностями ревизий, которые устраивает федеральное агентство.

«Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки», — пояснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, более точную статистику смогут дать внеплановые проверки, которые по поручению правительства также будут проводиться Росстандартом. Тогда же можно будет сделать вывод, улучшается ли ситуация с качеством топлива на АЗС.

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