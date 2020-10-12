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#МыВместе: ОНФ, фонд «Росконгресс» и «Ростелеком» запустили горячую линию по туристическому кешбэку

7info7

Общероссийский народный фронт (ОНФ) при поддержке фонда «Росконгресс» и ПАО «Ростелеком» снова запустил круглосуточную горячую линию #МыВместе для граждан России, с помощью которой можно узнать о программе поддержки внутреннего туризма. Позвонив по номеру 8-800-200-3411, граждане могут узнать, как вернуть туристический кешбэк, путешествуя по России.

Программа туристического кешбэка нашла отклик среди россиян. Об этом мы регулярно узнаем в ходе общения с коллегами из правительств российских регионов. Однако у туристов возникает большое количество вопросов об условиях возврата денежных средств, о суммах и особенностях оформления кешбэка. Задача нашей горячей линии — стать полноценным информационным, справочным и сервисным центром для тех, кто путешествует по нашей стране. Кроме того, фонд «Росконгресс» как социально ориентированный нефинансовый институт развития в партнерстве с Ростуризмом и АНО «Национальные приоритеты» в этом году организовал специальный проект, посвященный туристическим возможностям российских регионов «Куда поехать?». Уверен, что наша общая работа по популяризации туризма внутри нашей страны, выведет всю отрасль на новый уровень, — отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким:

Мы активно поддерживаем программу внутреннего туризма. Мы здесь — пионеры во многих ИТ-инфраструктурных проектах. У нас есть ноу-хау по программному обеспечению и решения, которые работают на комфорт персонального туриста: онлайн-продажи билетов, мобильные гиды и прочее. Причем услуги в этой сфере «Ростелеком» готов оказывать комплексно: мы используем собственную облачную инфраструктуру, магистральные сети и передовые ИТ-решения. Заказчики уверены в нас, и считают, что в союзе с ними будущее в развитии цифрового туризма за нашей компанией. Участие «Ростелекома» в проекте #МыВместе, безусловно, значимый этап для развития компании. Мы уже организовывали горячую линию помощи пожилым и маломобильным гражданам во время пандемии коронавируса. За первые три месяца работы волонтеров поступило более трех миллионов звонков и зарегистрировано свыше 1,5 миллионов обращений. В современных условиях очень актуально, чтобы вся достоверная информация была собрана в одном месте, и граждане могли получить квалифицированную помощь и поддержку. Думаем, что возобновление горячей линии по туристическому кешбэку тоже будет востребовано. Ни один звонок на номер 8-800 не останется без ответа», — рассказал вице-президент.

По итогам первого этапа программы туристического кешбэка на горячую линию ОНФ поступило много звонков. Правила для туристов сейчас несколько изменились.

Эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков:

Мы понимаем, что у россиян будут возникать вопросы, поэтому приняли решение поддержать коллег из Ростуризма и снова открыть горячую линию для информирования и консультирования граждан. Самые основные изменения: теперь можно забронировать тур или номер в гостинице в любом регионе страны. Минимальная продолжительность поездки сократилась до двух ночей, максимальная выплата компенсации за путешествие по России увеличилась до 20 тысяч рублей. Стоимость тура не ограничивается. По условиям программы можно будет получить кешбэк в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Я думаю, большой популярностью будут пользоваться туры выходного дня, это очень удобно. Даты действия программы захватывают новогодние праздники, поэтому уже сейчас можно начинать планировать как, и, самое главное, где встретить Новый год. Многие отели и туроператоры подготовили специальные праздничные программы. Купить тур или забронировать гостиницу можно с 15 октября по 5 декабря 2020 года, а вернуться из поездки необходимо до 10 января 2021 года».

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