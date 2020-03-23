Миллионы россиян оказались в группе риска из-за коронавируса

Минздрав настоятельно рекомендует людям с хроническими заболеваниями оставаться дома до тех пор, пока угроза заражения новым коронавирусом не снизится.

Речь идет об онкобольных, пациентов с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов. Также в группе риска пожилые люди и те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В оперштабе по противодействию COVID-19 отметили, что в ближайшее время жесткого карантина в стране не будет.

Тем не менее, нескольким млн россиян лучше самоизолироваться, так как встреча с коронавирусом может обернуться для них тяжелыми последствиями, считают эксперты.

Минздрав рекомендовал ограничить походы на улицу пациентам с ослабленным иммунитетом.

Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек, — указал отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Еще порядка 4,5 млн человек в РФ страдают от сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, либо перенесли инфаркты и инсульты.

Однако, по мнению специалистов, при соблюдении рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае острой необходимости. Больше опасений вызывают пожилые – их в стране 37 млн. Эксперты предлагают закрыть пенсионеров дома на карантин и организовать там помощь.

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