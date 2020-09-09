Международных производителей уличили в нарушении экологических законов

Coca Cola, Danone, Procter&Gamble, Heineken и некоторые другие международные компании заподозрили в уклонении от выплат экосбора. Также компании не предоставляли отчётность о выпуске продукции — будущих отходах. Информацию об этом Росприроднадзор направил депутату Николаю Валуеву по его запросу. С документом ознакомились «Известия». Парламентарий, в свою очередь, обратился в Генпрокуратуру. В самих компаниях обвинения отвергают.

В ответе Росприроднадзора Николаю Валуеву указаны данные из Единой государственной информационной системы учета отходов по состоянию на май этого года. По ООО «Проктер Энд Гэмбл», ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» отмечено, что «информация отсутствует, расчеты и оплата [экосбора] не представлены». По ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» оплата была проведена в 2018 году.

В Coca Cola, Danone и Procter & Gamble сообщили «Известиям», что обязанности в рамках расширенной ответственности производителей компании выполняют добросовестно. В Heineken на момент публикации на запрос не ответили.

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Данные об исполнении производителями обязанностей в рамках РОП будут подготовлены и направлены в Генпрокуратуру, сообщили в Росприроднадзоре «Известиям». При этом с 2018 года ведомство лишили возможности выносить требования и привлекать к ответственности производителей, напомнили в Росприроднадзоре.

Сегодня максимальный норматив утилизации составляет 30%, но правительство намерено довести его до 100%, возможно, уже в следующем году, когда вступит в силу новая концепция Расширенной ответственности производителей (РОП). Ранее сообщалось, что за счет повышения нормативов власти рассчитывают увеличить собираемость экосбора с 2,2 млрд (2018 год) до 136 млрд рублей ежегодно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Отход от нормы: Coca-Cola, Danone и P&G уличили в нарушении экологических законов РФ