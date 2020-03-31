Медик озвучил «печальный сценарий» карантина в РФ

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Глава фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT рассказал о самом «печальном сценарии» развития карантина в РФ. Медик полагает, что при самых тяжелых обстоятельствах самоизоляция в нашей стране может продолжиться 1.5 года.

Специалист заявил, что для спада пандемии COVID-19 нужно, чтобы у 70 процентов населения появился иммунитет к эпидемии. Эксперт считает, что некоторая доля россиян переболеет вирусом, а другим изобретут вакцину, на это уйдет примерно полтора года. Все это время нужно будет сидеть на карантине.

По словам Лейкина, апогей нашествия коронавируса на Россию придется на середину апреля. Стабильной ситуация с болезнью станет в июле, сообщает Рамблер.