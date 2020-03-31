Медик озвучил «печальный сценарий» карантина в РФ

Алексей Агеев
врач Захар Лейкин
Новости мира

В Кремле разъяснили указ Владимира Путина по COVID-19

В Кремле разъяснили указ Президента Владимира Путина об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Информацию разместили на...
Узнать больше
Новости мира

В Кургане 15-летний парень устроил ДТП с пятью потерпевшими

15-летний парень устроил серьезную дорожную аварию в Кургане. В результате ДТП травмированными оказались сразу пять человек. Инцидент случился на...
Узнать больше
В этот день

День работника культуры России

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей...
Узнать больше
Новости мира

Конюх-педофил развратил двух девочек на Алтае

Суд вынес приговор в отношении мужчины, работавший конюхом, который был признан виновным в изнасиловании двух девочек. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой...
Узнать больше
Новости мира

В Коми мужчина зарубил любимую топором

56-летнего мужчину осудили за жестокое убийство. Житель Сыктывкара (Коми) зарубил топором свою любимую. ЧП произошло 9 октября прошлого года....
Узнать больше
-

Глава фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT рассказал о самом «печальном сценарии» развития карантина в РФ. Медик полагает, что при самых тяжелых обстоятельствах самоизоляция в нашей стране может продолжиться 1.5 года.

Специалист заявил, что для спада пандемии COVID-19 нужно, чтобы у 70 процентов населения появился иммунитет к эпидемии. Эксперт считает, что некоторая доля россиян переболеет вирусом, а другим изобретут вакцину, на это уйдет примерно полтора года. Все это время нужно будет сидеть на карантине.

По словам Лейкина, апогей нашествия коронавируса на Россию придется на середину апреля. Стабильной ситуация с болезнью станет в июле, сообщает Рамблер.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

ВПРы в Рязанской области пройдут после выхода школьников на очное обучение

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и...
Узнать больше

Как будет проходить дистанционное обучение в Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных...
Узнать больше

Про сроки сдачи ГИА и ЕГЭ в Рязани

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Всё, что вы хотели знать о дистанционном обучении

Акценты
До 5 апреля продлены каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования Рязанской области. С 6 апреля впервые в России все образовательные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вильфанд рассказал, когда придет «убивающая» COVID-19 жара

Медик рассказал, как остановить COVID-19

Водителя зверски убили на трассе под Красноярском