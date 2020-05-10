Медик дала совет аллергикам на период весеннего цветения

Врач-аллерголог Ольга Жоголева рассказала, какие проблемы весеннее цветение может доставить аллергикам и как с этими проблемами справляться. Слова медика передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Жоголева отмечает: дыхательная аллергия имеет свойство распространяться вглубь. Симптомы аллергии могут проявиться даже на нижних дыхательных путях, а это прямой путь к астме. На такую клиническую картины современные лекарства не могут влиять, однако АСИТ-терапия поможет снизить риски развития астмы и попытается переучить иммунитет.
Суть АСИТ-терапии заключается в том, что метод представляет аллерген организму человека не как врага, а как друга. В результате такого образования появляются вещества, которые умеют блокировать иммунный ответ.
АСИТ существует для большинства ингаляционных аллергенов, для аллергенов ядожалящих насекомых, некоторых видов лекарственной аллергии.
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