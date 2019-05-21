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Новости мира Общество 21 мая 2019 07:55 | Просмотров:

Купе-кроссовер Skoda Vision GT будет представлен в июне

Skoda покажет публике концепт нового недорогого купе-кроссовера Vision GT в июне текущего года. Новая модель будет продемонстрирована во время интернационального автошоу в Шэньчжэне (КНР).

Информации относительно характеристик новой машины пока что нет. По данным некоторых журналистов, концепт Vision GT будет пртотипом серийного Skoda Kamiq GT в кузове купе. Соответственно, уже сейчас можно предположить, что новый Skoda Kamiq GT будет купе-кроссовером.

Технически новинка будет такой же: с атомосферным мотором на 1,5 литра и отдачей в 110 л.с., который будет трудиться с 6-скоростной АКПП или 5-ступенчатой МКПП. О стоимости говорить пока что рано, однако, согласно предположениям, новая версия кроссовера будет стоить минимум 1 млн рублей, сообщают Автоновости дня.

Фото: Skoda

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