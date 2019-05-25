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Новости мира Общество 25 мая 2019 07:25 | Просмотров:

Компания Xiaomi выпустила «умную» ручку для детей

Сотрудники компании Xiaomi разработали и представили «умную» ручку для детей. Устройство носит название Mi Bunny Reading Pen и создано вместе с экспертами в сфере дошкольного образования.

Известно, что ручка предназначается для детишек в возрасте от 2-ух лет. Девайс способен научить ребенка языкам. Встроенные динамик и плеер позволяют Mi Bunny Reading Pen воспроизвести текст. Отметим, что стоимость новинки будет составлять 28 долларов. За данные деньги покупатель получит 22 книги.

Кроме того, ручка способна воспринять еще 500 книг. Девайс распознает текст на специальных книгах, а потом осуществляет воспроизведение расшифрованного. Отмечается, что дети смогут с помощью ручки изучить не только китайский язык, но и английский, сообщает Астера.ру.

Фото: Астера.ру.

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