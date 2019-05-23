Компания Apple зарегистрировала 11 новых iPhone

Сотрудники американской компании Apple внесли в Базу данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 новых моделей iPhone. Устройства были размещены в реестре под следующими кодами: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221, A2223.

Большая часть из представленных обозначений олицетворяет одни и те же девайсы. К примеру, коды A2111, A2161, A2215 идентифицируют новую версию iPhone XR, а другие обозначения касаются уже iPhone 11 и iPhone 11 Max.

Отметим, что в текущем году американцы собираются презентовать ОС iOS 13 на мероприятии для разработчиков WWDC 2019. Три новые смартфона от Apple получат процессор А13, который начнут производить в мае. Примечательно, что IPhone 11 и Max 11 будут оснащены тройной камерой, а преемник ХR обзаведется двойным объективом, сообщает News.ru.

Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press