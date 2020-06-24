«Коля Лукашенко мой краш». Соцсети восхищаются сыном президента Беларуси на параде в Москве

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24 июня в России состоялся Парад Победы. В числе высоких приглашённых гостей в этот день был Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Москву со своими сыновьями, — сообщают «Сильные новости».

Особое внимание аудитории социальный сетей привлёк младший сын президента – Николай, которому 15 лет. Юноша обладает милой славянской внешностью и не оставляет равнодушными девушек постсоветского пространства.

— Коля Лукашенко – мой краш,

— Коля Лукашенко в Москве! Девочки, действуйте, — пишут восторженные поклонницы в аккаунтах.

В 2019 году Николай Лукашенко стал звездой TikTokа. Тогда он впервые появился с отцом в составе белорусской делегации в Китае. Поклонницы сразу же запустили челлендж, демонстрирующий реакцию на его фотографию.