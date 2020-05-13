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Климатолог предупредил о ежегодных погодных аномалиях в России

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Каждый год Россия будет сталкиваться с погодными аномалиями. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

Специалист считает, что климатические аномалии будут проявляться не только в нехарактерных для сезона значениях температуры. Изменения погоды можно будет заметить в количестве осадков и ветрах. При этом аномалии не будут иметь экзотический и слишком резкий характер. Их просто-напросто станет больше.

Такая ситуация прогнозируется в ближайшие 20 лет. Она связана с расшатыванием климатической системы. С юга поступает больше тёплого воздуха, а с севера — больше холодного.

Такие климатические явления будут, с одной стороны, вызывать смерчи и засухи, а с другой — дожди, аномальные снегопады и наводнения, пишет ФАН.

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