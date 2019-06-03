Кардиоонкологический пациент: лечение возможно

Сегодня основными причинами смертности у взрослых являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. С развитием медицинских технологий срок жизни пациентов, страдающих различными видами рака, значительно увеличился и появилось понятие «хронического онкологического заболевания».

О проблемах, стоящих перед врачами различных специальностей, которые участвуют в лечении кардиоонкологических пациентов, рассказал в рамках круглого стола в Общественной палате РФ онколог, заместитель главного врача по хирургической помощи ФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Роман Ищенко.

Кардиоонкологический пациент – это пациент с установленными конкурирующими заболеваниями – онкологической и кардиопатологиями. Это больные высокого риска, когда сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы влияют на процесс лечения и его результат вне зависимости от основной болезни и характера операции.

Врачи различных специальностей «боятся» онкологических пациентов.

– Наши коллеги кардиологи не владеют в полном объеме данными о возможных нежелательных явлениях сердечно-сосудистой системы, связанных с противоопухолевым лечением, – сказал в своем выступлении Роман Ищенко.

Поэтому онкологический диагноз может стать отказом для проведения лечения кардиологом. С другой стороны, и онкологи не всегда с должным вниманием относятся как с сопутствующей патологии, так и к потенциальным рискам, которые могут возникнуть на фоне специального лечения, особенно в долгосрочной перспективе.

– К сожалению, чаще всего пациенты погибают не от рака, а от осложнений, в том числе сердечно-сосудистых, – подчеркнул Роман Ищенко.

В Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России проводится широкий спектр хирургических вмешательств у кардиоонкологических больных. Это открытые кардиохирургические операции у пациентов с онкопатологией, эндоваскулярные вмешательства, любые операции после химиотерапии с кардиотоксическим эффектом и другие.

– При выборе очередности лечения в нашем центре решение принимается на междисплинарном консилиуме, – рассказывает Роман Ищенко. – Врачи различных специальностей сообща определяют, какое из заболеваний в настоящий момент представляет угрозу для жизни, степень выраженности и скорость прогрессирования онкологического процесса, степень компенсации кардиальной патологии, возможность и эффективность малоинвазивных методик и консервативной терапии.

По мнению профессора, результатом индивидуального подхода к онкологическим пациентам и широкое представление отдельных сложных случаев может стать целое направление в медицине – кардиоонкология.