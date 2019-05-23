Калужане застелили размытую дорогу коврами

В социальных сетях были размещены снимки, сделанные в Калужской области. На фото можно увидеть необычное покрытие проселочной дороги.

Фотографии, на которых дорогу покрывают ковры, были сделаны жителями Калужского региона на проселочной дороге от федеральной трассы М-3 «Украина» до дач неподалеку от города Юхнов Калужской области.

Дорога на данном участке очень размыта. Жители близлежащих домов решили бороться с проблемой уникальным способом: они разложили в ямы и лужи ковры, чтобы хоть немного улучшить проезд, сообщают Калужские новости.

Фото: соцсети