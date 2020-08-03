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Как будет работать закон о запрете анонимного пополнения электронных кошельков?

7info
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay

Пресс-служба Госдумы пояснила, как будет работать закон о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. 

Поправки, внесённые в Закон «О национальной платежной системе», начали действовать с 3 августа. Они запрещают анонимное пополнение электронных кошельков без идентификации личности человека. Планируется, что это поможет пресекать сомнительные операции, в том числе по финансированию терроризма и оплате наркотиков.

Раньше с помощью платёжных терминалов можно было пополнить кошельки на таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других. Теперь же такие кошельки необходимо привязать к банковскому счёту, это поможет идентифицировать источник поступления средств. Если человека заподозрят в каких-либо незаконных операциях, его счёт смогут заблокировать. 

В пресс-службе Госдумы также отметили, что под действие нового закона попадут транспортные карты в некоторых регионах, а также сервисы оплаты школьного питания, расчёты в которых осуществляются с использованием электронных денег.

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