Индекс иммунитета укажет на риск смерти от СОVID-19 в реанимации

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Ученые создали систему расчета, которая показывает, состояние каких пациентов с кронавирусом может стать критическим в течение двух недель. Медики из отделения интенсивной терапии Первой дочерней больницы Университета Сучжоу опубликовали исследование, в котором сообщили о разработанном ими показателе критического состояния больных, находящихся в отделении интенсивной терапии. В исследование были включены 172 пациента, 50,5% которых умерли в реанимации в течение 28 дней с момента поступления.

Выявлена связь прогностически более тяжелого течения болезни и величины коэффициента интерлейкина-6 (ИЛ-6 — один из важнейших медиаторов острой фазы воспаления. — «Известия») в отношении к количеству лимфоцитов. Чем он выше, тем прогноз хуже — пациенты переносят заболевание тяжелее, — пояснила «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

Использовать эту формулу, считают российские врачи, можно не только для выявления тяжелых больных при коронавирусной пневмонии. Маркер можно применять и для оценки рисков у больных с синдромом системного воспалительного ответа. Однако пока получены лишь предварительные результаты на примере одной больницы в КНР, необходимы дальнейшие исследования для сравнения соотношения ИЛ-6/лимфоцитов у пациентов из групп риска и других иммунологических показателей.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации