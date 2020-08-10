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Новости мираОбщество

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

7info7

Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По мнению академика, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.

«Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — рассказал Арег Тотолян в интервью «Известиям».

Эксперт отметил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше. Этот факт заслуживает пристального изучения.

Также есть люди, которые вовсе не заражаются COVID-19, что тоже удивляет специалистов.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2, — отметил Арег Тотолян. — Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются».

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера считает, что изучение таких людей даст ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией, не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19»

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