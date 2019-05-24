Hyundai Solaris оказался самым распространённым автомобилем в Москве

Сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие машины являются самыми распространенными в столице Российской Федерации. Отмечается, что в Москве зарегистрировано чуть больше 3 миллионов и 700 тысяч автомашин на 2019 год.

86 тысяч автомобилей в столичном автопарке – это Hyundai Solaris. Именно эта модель является наиболее распространенной в главном городе нашего государства. Вторую строчку занимает Ford Focus, который приобрели 85,8 тысяч автомобилистов. Закрывает ТОП-3 KIA Rio. Данные машины купили 79,6 тысяч водителей. Четвертой признана Skoda Octavia – куплено 72,1 тысячи таких авто. Пятое место осталось за седаном Volkswagen Polo, хозяевами которого стали 59 000 москвичей.

Также в десятку лидеров попали ВАЗ-2107 (56,3 тыс. штук), ВАЗ-2106 (54,5 тыс. единиц), Nissan X-Trail (50,9 тыс. кроссоверов), ВАЗ-2105 (50 тыс. автомашин) и ВАЗ-2104 (48,4 тыс. универсалов), сообщают Автоновости дня.

Фото: Hyundai