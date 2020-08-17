Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета пришли к выводу, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, и его невозможно было обнаружить.

Учитывая, что медицинские халаты и множество элементов повседневной одежды делаются из хлопка (хотя и добавлением других тканей), воспользоваться санитарным преимуществом материала могут и врачи, и обычные люди. Кроме того, можно сделать вывод, что применение хлопковых масок наиболее безопасно и выгодно. Даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной, — сообщил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

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Он отметил, что исследовать различные ткани важно, так как сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего.

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Защитная надежда: ученые объяснили, почему в пандемию следует носить хлопок