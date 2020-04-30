Четверг, 30 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы

7info 2

Под Омском рецидивист из ревности изрезал приятеля ножом

Новости мира
55-летнего мужчину осудят за нападение на приятеля. Причиной для совершения преступления стала ревность. Однажды обвиняемый позвал к себе домой...
Узнать больше

Полицейские скрутили гулявшего с псом москвича и его супругу

Коронавирус мир
Правоохранители жестко задержали москвича, который гулял с собакой, а также его жену. ЧП произошло на улице Лестева. Уточняется, что...
Узнать больше

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Новости мира
В пятницу, 24 апреля, оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с положительным тестом на коронавирус.  По...
Узнать больше
-

В течение последнего года хакеры в 2,5 раза увеличили количество DDoS-атак на образовательные ресурсы. Об этом сообщили эксперты «Ростелеком-Солар», с исследованием которых ознакомились «Известия».

Целью хакеров стали электронные дневники и сайты с проверочными работам, число атак на них выросло на 153%. По мнению специалистов, «нападать» на сайты могли сами ученики.

Полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс можно, создавая чрезмерную нагрузку на сетевой канал или систему в целом. Это показывает, насколько доступной стала организация DDoS при относительно слабой защищенности некоторых сайтов, отмечают аналитики.

По данным Qrator Labs, в марте этого года, по сравнению с февралем, количество атак на ресурсы систем образования увеличилось почти в четыре раза. Технический директор компании Артем Гавриченков связал такой рост с активностью школьников.

Они стараются, по его мнению, использовать возможности, чтобы не продолжать образование в онлайн-формате, а инструменты для организации DDoS-атак сейчас доступны даже подрастающему поколению.

Старший исследователь безопасности Avast Мартин Хрон подтверждает, что проблемы с подключением к сети организации или нарушение работы онлайн-сервисов в этот период — болезненные для бизнеса. По мнению эксперта, временное нарушение стабильной связи будет служить средством вымогательства.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Очумелые мышки: хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

«Ростелеком» выступил генеральным партнёром конкурса по компьютерной безопасности в Рязани

Новости Рязани
«Ростелеком» выступил генеральным партнером онлайн-конкурса по компьютерной безопасности ToUpxKvant в формате CTF, который прошел 25 и 26 апреля в Рязани. Организаторы мероприятия...
Узнать больше

Как уволиться по закону и что делать, если вас принуждают к увольнению

Новости Рязани
Прокуратура Рязанской области напомнила о недопустимости принуждения работника к увольнению в рамках проекта "Прокуратура поясняет". В соответствии с нормами...
Узнать больше

Какие льготы имеют инвалиды при оформлении ОСАГО

Новости Рязани
РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». Один из вопросов касался льгот, положенных инвалидам 2 группы...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани умер мужчина с подтверждённым СОVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязани скончался мужчина, у которого был подтверждён диагноз СОVID-19. Об этом вечером в среду, 29 апреля, сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

В рязанских магазинах ограничат число покупателей

Новости Рязани
В Рязанской области усилят меры для борьбы с распространением коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. В частности,...
Узнать больше

В Рязанской области продлили режим самоизоляции

Новости Рязани
В Рязанской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 11 мая. Распоряжение об этом подписал губернатор Николай Любимов. Напомним,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+