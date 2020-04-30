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В течение последнего года хакеры в 2,5 раза увеличили количество DDoS-атак на образовательные ресурсы. Об этом сообщили эксперты «Ростелеком-Солар», с исследованием которых ознакомились «Известия».

Целью хакеров стали электронные дневники и сайты с проверочными работам, число атак на них выросло на 153%. По мнению специалистов, «нападать» на сайты могли сами ученики.

Полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс можно, создавая чрезмерную нагрузку на сетевой канал или систему в целом. Это показывает, насколько доступной стала организация DDoS при относительно слабой защищенности некоторых сайтов, отмечают аналитики.

По данным Qrator Labs, в марте этого года, по сравнению с февралем, количество атак на ресурсы систем образования увеличилось почти в четыре раза. Технический директор компании Артем Гавриченков связал такой рост с активностью школьников.

Они стараются, по его мнению, использовать возможности, чтобы не продолжать образование в онлайн-формате, а инструменты для организации DDoS-атак сейчас доступны даже подрастающему поколению.

Старший исследователь безопасности Avast Мартин Хрон подтверждает, что проблемы с подключением к сети организации или нарушение работы онлайн-сервисов в этот период — болезненные для бизнеса. По мнению эксперта, временное нарушение стабильной связи будет служить средством вымогательства.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Очумелые мышки: хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы

