Гранты от фонда содействия инновациям получат 112 финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

Более 150 финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» —подали заявку на соискание гранта от Фонда содействия инновациям. По итогам экспертизы обладателями гранта в 500 000 рублей стали 112 человек. Награждение победителей пройдет в рамках финального хакатона (соревновательное мероприятие, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов) в Казани.

Оценка проектов осуществлялась по двум основным критериям — соответствие целям национальной программы «Цифровая экономика» и новизна предлагаемого решения. Кроме того, эксперты программы принимали во внимание наукоемкость проекта, перспективы его коммерциализации и конкурентоспособность.

«В этом году мы впервые оцениваем разработки, созданные в рамках хакатона всего за 36 часов. Это действительно интересный формат генерации идей и прототипов — мы высоко оцениваем уровень решений, которые участвовали в отборе в рамках нашего конкурса. Однако какой бы удачной ни была идея и прототип, работа не должна заканчиваться на этом этапе. Наше сотрудничество с конкурсом «Цифровой прорыв» увеличивает шансы на успешную реализацию и коммерциализацию инновационных разработок», — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

В пятерку лучших проектов, по мнению комиссии, вошли решения финалистов хакатонов в Иркутске, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и Курске. Среди них — решения в номинациях «Транспорт и логистика», «Образование и наука», «Здравоохранение» и сразу два проекта «ЖКХ и городская среда».

«Не многие готовы вкладываться в проекты стадии pre-seed и поверить в перспективы продукта, не прошедшего испытание рынком. Недостаток финансирования — это одна из основных причин, из-за которой распадаются команды после хакатона, даже при наличии конкурентоспособной идеи и прототипа. Благодаря совместной работе с Фондом содействия инновациям, мы можем поддержать больше перспективных проектов», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» проходил в 40 городах в течение двух месяцев. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Финал конкурса состоится в Казани 27-29 сентября, где встретятся свыше 600 команд, успешно преодолевших очный этап.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей.