Госдума готовит запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л

Как выяснили «Известия», Госдума в октябре на одном из заседаний рассмотрит законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 0,5 л. Его авторами стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России». Свою инициативу они обосновывают посланием Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году, в котором президент указал на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет.

Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также депутаты приводят статистику Минздрава, согласно которой ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. А доля людей, которые регулярно потребляют пиво, превышает 70%.

В 2017 году в России ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 л. Документ о его снижении до 0,5 л был внесен в парламент в парламент еще в 2018 году, однако только сейчас включен в план рассмотрения нижней палаты.

С 2018 года положение с алкоголизацией населения в России не сильно изменилось, поэтому законопроект надо принимать. Хотя противников, которые лоббируют интересы алкогольного бизнеса, у него сегодня очень много. Им все равно, что это вредит здоровью и приводит к росту алкоголизма, — подчеркнул депутат Госдумы от Дагестана Гаджимет Сафаралиев.

В профильном комитете по предпринимательству усмотрели в инициативе лоббистскую борьбу против пенного. Представители бизнеса предупредили, что если закон будет принят, это приведет к серьезному удорожанию продукции.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Больше не наливать: готовится запрет на продажу пива в ПЭТ более 0,5 л