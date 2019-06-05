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Новости мира Общество 5 июня 2019 06:23 | Просмотров:

Голая девушка прогулялась по парку в Казани и поразила горожан

В Казани запечатлели абсолютно голую девушку. Молодая особа была замечена в одном из парков главного города Татарстана, сообщает РЕН ТВ.

Как отметили очевидцы, красавица проследовала по территории зеленой зоны абсолютно нагой. На девушке были замечены лишь кроссовки, а ее тело чуть-чуть прикрывала пляжная сумка. Такой поступок жительницы Казани горожане не оценили, отметив, что гулять в обнаженном виде по общественным местам совершенно непристойно.



Позднее стало известно, что девушка участвовала в съемках некой рекламы. Сообщается, что процесс проходил в парке примерно в 5 часов утра, чтобы не смущать жителей Казани.

Фото: ВК, группа «Подслушано Казань»

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