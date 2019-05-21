Главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей







Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о продуктах, употребление которых повышает риск возникновения опухолей. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Каприна, канцерогенами являются жирная пища, пищевые добавки, в том числе и те, что применяются в фаст-фуде, красное мясо, употребляемое в неимоверном количестве. Также возникновению онкологических заболеваний способствуют алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Кроме того, очень опасно курение, оно повышает риск развития рака в 30-50 раз.