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Новости мира Общество 21 мая 2019 16:21 | Просмотров:

Главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск возникновения опухолей




Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о продуктах, употребление которых повышает риск возникновения опухолей. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Каприна, канцерогенами являются жирная пища, пищевые добавки, в том числе и те, что применяются в фаст-фуде, красное мясо, употребляемое в неимоверном количестве. Также возникновению онкологических заболеваний способствуют алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Кроме того, очень опасно курение, оно повышает риск развития рака в 30-50 раз.

– Причём это не только рак лёгких, это огромный спектр, – подчеркнул онколог.

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