Флагман Redmi K20 представят уже сегодня

Вчера стало известно, что флагманский смартфон Redmi K20 за 390 долларов покажут широкой публике сегодня, 20 мая. Кроме того, в анонсе содержались рекламные изображения и информация о цене гаджета, который будет продаваться в нескольких исполнениях.

«Сердцем» бюджетного флагмана будет процессор Snapdragon 855. Телефон будет предлагаться в трех модификациях, его ОЗУ будет варьироваться от 6 до 8 ГБ. Оперативная память тоже будет различной: или 128, или 256 ГБ. Самая простая версия смартфона будет стоить 390 долларов. Немного улучшенная комплектация обойдется в 434 доллара (здесь уже будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ). За самое лучшее исполнение придется отдать 477 долларов.

Также сообщается, что Redmi K20 будет оснащен выдвижной селфи-камерой, которая будет выдерживать 300 тысяч циклов открывания и закрывания. Основная камера будет на 48 Мп с модулем Sony IMX586, сообщает Астера.ру.

Фото: Астера.ру