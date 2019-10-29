FAW привезет в Россию новые модели

Китайский автопроизводитель FAW рассказал о том, что собирается расширить гамму продаваемых в России моделей. Отметим, что сейчас в российскую гамму входят паркетники Besturn X40 и Besturn X80.

В 2020 году FAW собирается привезти в РФ еще один кроссовер (его имя держится в тайне) и бюджетный седан Besturn B30. Кроме того, компания намеревается расширить дилерскую сеть. На данный момент в нее входят 47 партнеров. В следующем году автопроизводитель надеется увеличить сеть до 67 дилерских центров.

Но, стоит отметить, что объем продаж автомобилей марки FAW в России пока не очень большой. В этом году компания поставила цель: продать примерно 1500 машин, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю