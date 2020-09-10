Элла Памфилова прокомментировала идею отмены дня тишины

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» прокомментировала возможность отмены дня тишины. По ее мнению, в этом есть свои плюсы и минусы, но ЦИК было бы проще, если бы его не было.

Если исходить из наших, ведомственных предпочтений, просто из эгоизма, ведомственного, нам было бы проще, если бы его не было, нам бы не стоило тогда разбираться в жалобах бесконечных, регулировать. Есть разные резоны у одной стороны и у другой стороны, — пояснила она.

В то же время председатель Центризбиркома отметила, что не хотела ничего навязывать, но проблема существует и ее надо решать совместно с законодателями и экспертами.

«Пандемия внесла серьезные коррективы. Пока эту ситуацию надо пройти осторожно с учетом того, что есть. Нельзя наломать дров и нельзя породить дополнительные проблемы. Наше выборное законодательство оно вообще-то добротное и качественное. Сейчас время аккуратных и точечных шагов», — подчеркнула глава ЦИК.

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