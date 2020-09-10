Элла Памфилова прокомментировала идею отмены дня тишины

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» прокомментировала возможность отмены дня тишины. По ее мнению, в этом есть свои плюсы и минусы, но ЦИК было бы проще, если бы его не было.
В то же время председатель Центризбиркома отметила, что не хотела ничего навязывать, но проблема существует и ее надо решать совместно с законодателями и экспертами.
«Пандемия внесла серьезные коррективы. Пока эту ситуацию надо пройти осторожно с учетом того, что есть. Нельзя наломать дров и нельзя породить дополнительные проблемы. Наше выборное законодательство оно вообще-то добротное и качественное. Сейчас время аккуратных и точечных шагов», — подчеркнула глава ЦИК.
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